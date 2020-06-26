Артета высказался о шансах "Арсенала" попасть в еврокубки по итогам сезона

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Артета высказался о шансах "Арсенала" попасть в еврокубки по итогам сезона

Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета оценил шансы своей команды финишировать в еврокубковой зоне по итогам сезона АПЛ.

"Я настроен позитивно. У нас достаточно времени и матчей, чтобы сделать это. Хотя стоит признать, что наш календарь довольно сложный", - приводит слова Артеты BBC.

По итогам 31 тура "Арсенал" занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своём активе 43 очка.

От зоны еврокубков "канониры" сейчас отстают на 2 балла. Им ещё предстоит сыграть с "Норвичем", "Вулверхэмптоном", "Лестером", "Тоттенхэмом", "Ливерпулем", "Астон Виллой" и "Уотфордом".

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