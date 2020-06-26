Артета высказался о шансах "Арсенала" попасть в еврокубки по итогам сезона
Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета оценил шансы своей команды финишировать в еврокубковой зоне по итогам сезона АПЛ.
"Я настроен позитивно. У нас достаточно времени и матчей, чтобы сделать это. Хотя стоит признать, что наш календарь довольно сложный", - приводит слова Артеты BBC.
По итогам 31 тура "Арсенал" занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в своём активе 43 очка.
От зоны еврокубков "канониры" сейчас отстают на 2 балла. Им ещё предстоит сыграть с "Норвичем", "Вулверхэмптоном", "Лестером", "Тоттенхэмом", "Ливерпулем", "Астон Виллой" и "Уотфордом".
Не пропустите: "Арсенал" подготовил предложение по Партею. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Хавбек "Уфы": "Хочу перейти в "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" или "Реал"
-
Роналду рискует пропустить ближайший матч "Ювентуса"
-
"Ливерпуль" напомнил о своих достижениях за последний год
-
Легенду "Реала" уволили из "Альмерии"
-
Клопп зажигает на праздновании чемпионства "Ливерпуля" (видео)
-
Стало известно, когда Гончаренко вернётся в Москву
-
Дортмундская "Боруссия" поздравила Клоппа с победой в АПЛ
-
"Арсенал" назвал цену на Гендузи
-
Клубы РПЛ могут закрыть на базах до конца сезона
-
Гвардиола прокомментировал чемпионство "Ливерпуля"
-
Федун заступился за фанатов "Спартака", задержанных московской полицией
-
Каррагер потроллил Гари Невилла в связи с чемпионством "Ливерпуля"
-
Артета высказался о шансах "Арсенала" попасть в еврокубки по итогам сезона
-
"Спартак" иронично отреагировал на чемпионство "Ливерпуля"
-
Ривалдо оценил игру "Барселоны" при Сетьене
-
Бенитес поздравил "Ливерпуль" с чемпионством
-
Воспитаннику "Спартака" пришлось покинуть белорусский клуб из-за призыва в армию
-
Bleacher Report посвятил мультфильм чемпионству "Ливерпуля"
-
Пять европейских топ-клубов интересуются Гендузи
-
Около двух тысяч фанатов "Ливерпуля" отпраздновали чемпионство возле "Энфилда", несмотря на пандемию коронавируса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18