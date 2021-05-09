Артета высказался о составе "Арсенала"

Фото: инстаграм Артеты/Автор неизвестен

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сказал, что "Арсеналу" нужно усилить состав.

"Состав нуждается в изменениях. В декабре уже было много изменений, чего не делалось годами, но это говорит о том, где мы были. Придется внести некоторые изменения, и владельцы поддержат это.

Мы все еще в процессе, за последние несколько месяцев мы заложили очень прочные столпы и основы, чтобы делать то, что мы должны делать", – сказал Артета.

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