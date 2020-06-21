Артета высказался о состояния голкипера "Арсенала" Бернда Лено
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал о том, как чувствует себя голкипер команды Бренда Лено.
В матче 30-го тура АПЛ с "Брайтоном" (1:2) футболист был серьезно травмирован, из-за чего не смог продолжить игру и покинул поле на носилках.
"Думаю, ни у одного футболиста нет цели навредить кому-либо. Я верю, что в этом случае все так же, как бы это прискорбно не звучало. Травма Бернда выглядит не очень хорошо. Такое может произойти на футбольном поле. Думаю, в него была переразгибание колена.
Ему было очень больно, но нам придется подождать до завтра, чтобы увидеть, насколько серьезен ущерб", - передает слова Артеты пресс-служба клуба.
"Канониры" по-прежнему занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ.
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РФС определился с позицией по матчу между "Краснодаром" и "Динамо"
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