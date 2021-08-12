Артета высказался о трансферной кампании "Арсенала"
Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался об успехах клуба на трансферном рынке.
"Речь идёт, возможно, о самом проблемном рынке за последние годы. Мы стараемся адаптироваться к условиям. Клуб, владельцы, я как тренер – мы все находимся в постоянном диалоге. Мы хотим сделать команду сильнее в следующем сезоне и понимаем, что для этого нам ещё предстоит поработать.
Сейчас проблемы с деньгами есть у всех клубов. Но наши владельцы хотят инвестировать средства в команду. Они хотят, чтобы она стала лучше, претендовала на большее. При этом надо найти баланс, потому что наша позиция должна оставаться устойчивой.
У нас ещё много вопросов, требующих решения, всё ещё впереди", — цитирует Артету ESPN.
Напомним, что этим летом "Арсенал" уже подписал Локонга, Уайта и Тавареша.
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
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|37
|11
|Эвертон
|27
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|27
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
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|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18