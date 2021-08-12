Артета высказался о трансферной кампании "Арсенала"

Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался об успехах клуба на трансферном рынке.

"Речь идёт, возможно, о самом проблемном рынке за последние годы. Мы стараемся адаптироваться к условиям. Клуб, владельцы, я как тренер – мы все находимся в постоянном диалоге. Мы хотим сделать команду сильнее в следующем сезоне и понимаем, что для этого нам ещё предстоит поработать.

Сейчас проблемы с деньгами есть у всех клубов. Но наши владельцы хотят инвестировать средства в команду. Они хотят, чтобы она стала лучше, претендовала на большее. При этом надо найти баланс, потому что наша позиция должна оставаться устойчивой.

У нас ещё много вопросов, требующих решения, всё ещё впереди", — цитирует Артету ESPN.

Напомним, что этим летом "Арсенал" уже подписал Локонга, Уайта и Тавареша.

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