Артета высказался о трансферной кампании "Арсенала"

Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета поделился мнением о трансферной кампании "канониров".

"Ситуация на рынке сложная. У нас было много дел, в сумме мы оформили, думаю, где-то 16-17 переходов, это много. Клуб проделал большую работу, владельцы наc поддержали. Я очень доволен.

16-17 изменений в составе – это много. Теперь надо, чтобы футболисты сыгрались, а некоторые даже не тренировались еще с остальной командой. У нас хорошие ребята, они помогут новичкам освоиться в сжатые сроки и приступить к работе с командой", – сказал Артета.

Напомним, что в прошедшее трансферное окно "Арсенал" подписал полузащитника Мартина Эдегора, вратаря Аарона Рэмсдейла, защитников Бена Уайта и Такехиро Томиясу.

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