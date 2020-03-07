Артета высказался о возможном возвращении Мхитаряна в "Арсенал"

Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета дал комментарии по поводу будущего полузащитника Генриха Мхитаряна.

Текущий сезон армянин проводит в аренде в "Роме", в его активе 17 матчей, 6 голов и 4 ассиста.

"Этот игрок мне всегда нравился. Он способен вписаться в любую команду, если находится в своей лучшей форме. Мы можем вернуть его, и эта возможность будет рассматриваться", - приводит слова Артеты Goal.com.

Напомним, что контракт Мхитаряна с "Арсеналом" истекает летом 2021 года.

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