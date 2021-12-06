Артета высказался об АПЛ

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Артета высказался об АПЛФото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета высказался об АПЛ.

"Если посмотреть на турнирную таблицу, то первые три команды ("Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Челси") очень стабильны и часто побеждают с крупным счетом. 

Они выглядят лучше остальных, и очевидно, что между ними и остальными командами – пропасть. 

Но группа команд, которая идет в таблице за ними, достаточно ровная, и между этими командами нет большой разницы. 

Поэтому сейчас мы должны добиться стабильности в результатах и занять место в первой четверке", – сказал испанский специалист

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