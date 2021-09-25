Артета высказался перед северо-лондонским дерби против "Тоттенхэма"
Фото: инстаграм Артеты/Автор неизвестен
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета высказался перед северо-лондонским дерби против "Тоттенхэма" в рамках АПЛ.
"Безусловно, это самая особенная игра сезона на домашнем поле. Это дерби северного Лондона.
Эмоционально такие игры отличаются от других, и мы знаем, как много это значит для наших болельщиков.
Я позабочусь о том, чтобы команда поняла значение игры: история клубов, откуда происходит соперничество и что оно означает для всех болельщиков.
В таком матче нужно играть с другим подходом, потому что на карту поставлено немного больше.
Когда на вашем счету несколько побед подряд, то есть определенный уровень уверенности, который действительно положителен перед серьезным матчем.
Мы играем дома, наши люди будут с нами, и они создадут невероятную атмосферу, которой можно наслаждаться и максимально использовать ее", – сказал испанский специалист.
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