Артета взял свой первый трофей во главе "Арсенала" и вывел канониров в Лигу Европы! На радость "Челси" герой финала разбил кубок

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Артета взял свой первый трофей во главе "Арсенала" и вывел канониров в Лигу Европы! На радость "Челси" герой финала разбил кубок

Финал Кубка Англии ставил перед командами единственную цель – взять трофей. Однако, задания у коллективов все же отличались. В случае победы "Арсенал" брал в путевку в групповой турнир Лиги Европы 2020/21, а вот поражение оставляло "канониров" без еврокубков. "Челси" гарантировал себе групповой турнир ЛЧ по итогам чемпионата, поэтому боролся исключительно за трофей. В полуфинале "Арсенал" и "Челси" выбили своих оппонентов из Манчестера – "канониры" оказались сильнее "Сити", а подопечные Лэмпарда обыграли "Манчестер Юнайтед". К слову, и для Микеля Артеты, и для Фрэнка Лэмпарда победа в Кубке Англии становилась первым трофеем в самостоятельной тренерской карьере. Интересно, что на момент начала игры "Арсенал" был рекордсменом по количеству завоеванных Кубков Англии (13 трофеев). У "Челси" – 8 побед в самом старом турнире мира. Это был 139-й финал в истории Кубка Англии, а в третий раз в решающем поединке встречались "Челси" и "Арсенал". Интересно, что в двух предыдущих случаях верх брали "канониры" (2:0 в 2002-м и 2:1 в 2017-м).

Первый полумомент возник на 3-й минуте у ворот "Челси". Обамеянг откликнулся на навес с левого фланга, но его удар головой был неточным. "Челси" ответил куда острее – Мартинес парировал обводящий удар Маунта в левый угол. Впрочем, уже следующая атака команды Лэмпарда оказалась результативной. Маунт отдал в штрафную на Жиру, тот элегантно сбросил на Пулишича, который легко пробил мимо Мартинеса. 0:1 – молниеносное начало финала. Вскоре после взятия ворот Пулишич мог оформить дубль, однако на этот раз голкипер "Арсенала" спас свою команду. Неплохой шанс упустил Себальос, который пробил мимо ворот с перспективного штрафного. На 25-й минуте Николя Пепе ударом в касание классно закрутил мяч в ворота, но лайнсмен зафиксировал положение вне игры – гол был отменен. Однако, взятие ворот "Челси" отсрочилось ненадолго. Аспиликуэта сбил Обамеянга в собственной штрафной, арбитр назначил пенальти, который хладнокровно реализовал сам габонец. Практически сразу после пропущенного мяча "Челси" потерял капитана. Аспиликуэта на ровном месте получил травму и не смог продолжить игру, оставив поле в слезах. Вместо испанца Фрэнк Лэмпард выпустил Кристенсена. Под занавес тайма активнее выглядел уже "Арсенал", но удар Пепе был заблокирован, а серия стандартов успеха "канонирам" не принесла. На последней минуте Ляказетт потерял роскошный штрафной, пробив с 18 метров мимо ворот. 1:1 по итогам первых 45 минут!

Вторая половина игры началась с очередных проблем для "Челси". Пулишич на ровном месте повредил заднюю поверхность бедра (аналогичная травма, как в первом тайме в Аспиликуэты) и тоже вынужден был уйти с поля. Вместо "капитана Америки" вышел Педро Родригес, для которого эта игра стала последней в футболке Челси. Как известно, он покидает лондонский клуб. Обамеянг имел шанс забить второй, но попал в Кристенсена из пределов штрафной. Добивание Джаки было крайне неудачным – значительно выше. А вот на 65-й минуте габонец все же оформил дубль. Бельерин разогнал быструю контратаку и отдал на Пепе, который нашел Обамеянга в штрафной. Нападающий легко обыграл Зума и подсек мяч над Кабальеро. 2:1 – "Арсенал" вышел вперед.

Через несколько минут положение "Челси" стало вообще катастрофическим. Ковачич, имея желтую, в подкате влетел в ноги Джаке. Вторая желтая от Энтони Тейлора, и команда Лэмпарда остались вдесятером. В конце игры потери понесли и "канониры" – Давид Луис из-за травмы покинул пределы поля. На последних секундах травмировался еще и Педро – понадобилась даже кислородная маска. В конечном итоге, "Арсенал" удержал преимущество и выиграл 14-й Кубок Англии в своей истории. Отдельного внимания заслуживает церемония награждения – игроки сами принимали медали, как такого традиционного вручения не было. Обамеянг просто подошел и взял трофей – это нетипичный сезон в Англии подошел к концу. Таким образом, команда Микеля Артеты сыграет в групповом турнире Лиги Европы, а "Вулверхэмптон", который финишировал 7-м в АПЛ, остался без еврокубков. Для Микеля Артеты этот трофей стал дебютным в самостоятельной тренерской карьере, а "Арсенал" выиграл первый кубок после завершения эпохи Арсена Венгера. Последний раз "канониры" получали трофей еще в 2017 году – тогда легендарный француз привел команду к победе в Кубке и Суперкубке Англии.

Артета взял первый трофей, Лэмпард пока что без кубков, но с перспективами их взять

Микель Артета уже выигрывал с "Арсеналом" Кубок Англии – правда, в статусе игрока и капитана. После вчерашней победы наставник "канониров" ​​стал первым в истории клуба, кто выиграл этот трофей как капитан и как тренер. В целом, Кубок Англии стал первым титулом лондонцев за последние 3 года – как известно, под руководством Унаи Эмери клубный музей не пополнялся. К слову, испанец повторил достижение Джорджа Грэма, выиграв серьезный трофей в своем первом же сезоне в качестве главного тренера. Как видим, ставка "канониров" на Артету начинает себя оправдывать. Конечно, невыход в ЛЧ – это серьезная ложка дегтя, но по крайней мере команда завоевала долгожданный титул. Безусловно, Лэмпард может сетовать на невезение – две вынужденные замены и досадный пенальти, который перевернул ход поединка. После быстрого гола Пулишича ситуация складывалась в пользу "Челси", но соперник сумел переломить игру. Трофея в дебютном сезоне Лэмпс фанаты "Челси" не дождались, но главную задачу легенды тот выполнил – команда пробилась в Лигу Чемпионов. Летом "пенсионеры" ожидают серьезные изменения, ведь команду покинут как минимум Педро и Виллиан. Особенно жаль испанца, который, похоже, получил серьезную травму в своем последнем матче за "Челси". Как показал финал против "Арсеналам, "Челси" необходимо усиление прежде всего в защите. Обамеянг забивал уж очень легко – с такой обороной в следующем сезоне придется сложно. Приход Тимо Вернера – это окей, но для решения серьезных задач этого откровенно мало.

Обамеянг сделал дело!

Капитан Арсенала стал настоящим MVP не только финала, но и вообще победного для своей команды турнира. В полуфинале дубль габонца помог "канонирам" обыграть "Манчестер Сити", а два мяча в финале положили на лопатки "Челси". Обамеянг стал первым африканским игроком в истории Кубка Англии, который вышел на поединок с капитанской повязкой. Гол Пьер-Имерика позволил ему стать самым возрастным бомбардиром "канониров" в финале турнира за последние 78 лет – в более зрелом возрасте забивал только Боб Джон, которому было 33 года и 80 дней (Обамеянгу – 31 год и 44 дня). Более того, с момента дебюта за Арсенал в феврале 2018 Обамеянг забил в футболке "канониров" уже 69 голов во всех турнирах – больше любого игрока в Англии за указанный промежуток времени. Настоящий лидер, который заслужил свой дебютный трофей в составе лондонского клуба. Так радовался, что даже разбил кубок!

Игорь Малиенко soccernews.ru
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