Артета заявил о наличии финансовых проблем у "Арсенала"

Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета признался, что клуб испытывает трудности с деньгами.

"Ущерб, причинённый неучастием в Лиге Чемпионов третий сезон подряд, очень велик. Финансовые потери огромны, поскольку структура "Арсенала" выстроена с учётом выступления в этом турнире. Такие сложности можно выдержать один или два года, но затем нужно принимать решения. Мы находимся в трудной ситуации. Всё это произошло из-за того, что наша команда играла хуже, чем другие клубы из топ-4 АПЛ. Такова реальность, мы должны встретиться с ней лицом к лицу и попытаться принять лучшие решения. У нас нет права на ошибку", - цитирует испанского специалиста Goal.com.

Артета возглавил "Арсенал" 19 декабря, заключив контракт до лета 2023 года.

В текущем розыгрыше АПЛ "канониры" по итогам 27 туров занимают десятое место в турнирной таблице. Отставание от зоны ЛЧ - 8 очков.

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