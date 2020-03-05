Артета заявил, что уже спланировал летнее трансферное окно для "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказа о том, что уже знает, кого хочет купить в летнее трансферное окно. Об этом сообщает BBC.

"Летом будет нелегко, но я уже все спланировал, это мне нравится. У меня есть четкие идеи насчет того, что я буду делать летом, но пока непонятно, сможем ли мы финансово потянуть сценарий", - цитирует BBC Артету.

Также специалист высказался о возможно выкупе Себальоса:

Мы еще не говорили с "Реалом" о выкупе".

Напомним, футболист играет в лондонском клубе на правах аренды. Его стоимость - 40 миллионов евро.

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