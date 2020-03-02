Артета жалуется на слишком плотный график матчей в Англии

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета раскритиковал плотных график матчей в чемпионате Англии.

Сегодня, "канониры" встретятся с "Портсмутом" в Кубке Англии. Этот матч станет 40-м в этом сезоне.

"Футболисты проводят невероятное количество матчей. Нагрузка растет из года в год. Это уже превышает пределы. Нужно что-то предпринимать. Игроки устают сезон за сезоном, и все мы платим падением качества игры", - цитирует A Bola Артету.

В текущем розыгрыше АПЛ "канониры" по итогам 27 туров занимают десятое место в турнирной таблице. Отставание от зоны ЛЧ - 8 очков.

Не пропустите: "Арсенал" отреагировал на прерывание беспроигрышной серии "Ливерпуля". | http://soccernews.ru