Артета звонил Аршавину, чтобы обсудить трансфер Азмуна в "Арсенал"

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Артета звонил Аршавину, чтобы обсудить трансфер Азмуна в "Арсенал"

Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета контактировал с легендой "Зенита" Андреем Аршавиным по поводу возможного перехода нападающего Сердара Азмуна.

По информации Daily Star, "канониры" заинтересованы в летнем трансфере звёздного иранца и решили прощупать почву через своего бывшего игрока.

Напомним, что Артета и Аршавин вместе выступали за "Арсенал" с 2011 по 2013 год.

На Азмуна также претендуют "Наполи" и "Милан".

В составе "Зенита" форвард забил 26 голов и сделал 10 ассистов в 45 матчах. Его рыночная стоимость - 14,5 миллионов евро.

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