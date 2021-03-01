Артету не рассматривают на место главного тренера "Барселоны"

Теги микель артетарональд куманбарселона

Артету не рассматривают на место главного тренера "Барселоны"Наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета не входит в число кандидатов на пост главного тренера "Барселоны", сообщает Goal.com.

Не смотря на слухи, которые публиковались в СМИ, теоретическая победа Жоана Лапорты на выборах президента каталонского клуба не имеет отношения к возможному назначению Артеты.

С испанским специалистом никто не общались по поводу работы в "Барселоне", его не видят в качестве преемника Роналда Кумана, который тренирует команду в данный момент.

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