Артист Назаров в стихах отреагировал на поражение "Спартака" в матче с "Тамбовом".

Артист Дмитрий Назаров написал стихотворение о поражении московского "Спартака" в матче 26-го тура чемпионата России с "Тамбовом" (2:3).

"Слезы горькие текут

От пощёчины "Тамбова",

В назиданье "Спартаку",

Поросёнка съем… живого!

Хватит корчиться, восстань!

В имени твоем восстанье,

А позор, такая дрянь,

Вызывает привыканье", - написал Назаров в своем Instagram.

Напомним, что после 26 туров "Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка.

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