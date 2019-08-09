Артур: "Думаю, болельщики и игроки "Барсы" хотят возвращения Неймара"

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Артур: "Думаю, болельщики и игроки "Барсы" хотят возвращения Неймара"

Полузащитник "Барселоны" Артур высказался о ситуации с нападающим ПСЖ Неймаром. Об этом сообщает Marca.

Футболист заявил, что все в команде ждут возвращения бразильца.

"Мы не говорили с Неймаром на это тему, его все об этом спрашивают. Мы общаемся о других вещах.

Не знаю, перейдет ли он в Барселону, посмотрим. Думаю и игроки и болельщики команды ждут возвращение Неймара в команду. Мне нравилось с ним играть в сборной Бразилии. Надеюсь, так будет и в клубе", - сказал Артур. 

Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро. В минувшем сезоне он забил 23 гола и сделал 13 асситста в 28 матчах.

А еще: "Барселона" просит Неймара не переходить в "Реал"| http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Особенно гений,а то Суарез не может удовлетворить его полностью

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