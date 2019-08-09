Артур: "Думаю, болельщики и игроки "Барсы" хотят возвращения Неймара"
Полузащитник "Барселоны" Артур высказался о ситуации с нападающим ПСЖ Неймаром. Об этом сообщает Marca.
Футболист заявил, что все в команде ждут возвращения бразильца.
"Мы не говорили с Неймаром на это тему, его все об этом спрашивают. Мы общаемся о других вещах.
Не знаю, перейдет ли он в Барселону, посмотрим. Думаю и игроки и болельщики команды ждут возвращение Неймара в команду. Мне нравилось с ним играть в сборной Бразилии. Надеюсь, так будет и в клубе", - сказал Артур.
Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро. В минувшем сезоне он забил 23 гола и сделал 13 асситста в 28 матчах.
А еще: "Барселона" просит Неймара не переходить в "Реал"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
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|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
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|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32