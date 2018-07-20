Артур: "Фанатам "Барселоны" придется по душе моя игра"

Новоиспеченный полузащитник каталонской "Барселоны" Артур поделился ожиданиями от выступления за свой клуб.

"Фанатам "Барсы" придется по душе моя игра. Стиль "Барсы" - уникален. Сложно найти игроков, которые не воспитывались в "Ла Масии" и которые способны к нему адаптироваться, но мои технические характеристики схожи с некоторыми игроками "Барсы", потому что мне нравится владеть мячом, играть короткими передачами и управлять ритмом игры в центре поля", - цитирует 21-летнего хавбека sport.es.

Напомним, у руководства и тренерского штаба "Барселоны" разошлись мнения относительно трансфера Погба. | soccernews.ru