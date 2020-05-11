Четыре игрока "Барселоны" отказались покидать клуб

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Четыре игрока "Барселоны" отказались покидать клуб

Игроки "Барселоны" - защитник Самуэль Умтити, полузащитники Артур и Иван Ракитич, а также нападающий Антуан Гризманн не намерены покидать клуб, сообщает Marca.

По сведениям издания, каталонский клуб рассматривает вариант с продажей этих игроков и уже сообщил им этом. Впрочем, футболисты хотят продолжить выступления за каталонцев.

В нынешнем сезоне 29-летний Гризманн провел 37 матчей, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. 23-летний Артур отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми пасами в 23 поединках. 32-летний Ракитич отдал четыре результативные передачи в 31 матче. На счету 26-летнего Умтити 16 матчей.

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