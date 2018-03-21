Артур: "Хотел бы поиграть с Иньестой"

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Артур: "Хотел бы поиграть с Иньестой"Новоиспеченный полузащитник каталонской "Барселоны" Артур, который выступает за бразильский "Гремио" на правах аренды, высказался о будущем капитана "сине-гранатовых" Андреса Иньесты.

"Я видел в инстаграме, но не знаю, правда ли, что Иньеста может отправиться в Китай. Я хочу, чтобы он остался в "Барсе", потому что больше игрока такого уровня, как Иньеста, не найти. Я хотел бы поиграть с ним", - цитирует 21-летнего хавбека Le  Sport.

Напомним, Артур рассказал о своем разговоре с Неймаром перед переходом в "Барселону". | soccernews.ru

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