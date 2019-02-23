Артур имеет шансы сыграть с "Реалом"

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Артур имеет шансы сыграть с "Реалом"

Полузащитник "Барселоны" Артур имеет шансы сыграть с мадридским "Реалом" в ответном полуфинальном матче Кубка Испании.

Как сообщает Marca, 22-летний бразилец уже вернулся к тренировкам в общей группе, однако открытым остаётся вопрос - успеет ли он набрать форму к битве на "Сантьяго Бернабеу".

В текущем сезоне Артур провёл за "сине-гранатовых" 27 игр во всех турнирах и сделал 2 ассиста.

Матч "Реал" - "Барселона" состоится в среду, 27 февраля, в 23:00 по московскому времени. Первая встреча между этими командами завершилась ничьей 1:1.

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