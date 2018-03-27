Артур: "Когда приеду в Барселону, спрошу у Месси, с этой ли он планеты"

Полузащитник "Гремио" Артур, который в январе 2019-го года переберется в каталонскую "Барселону", назвал ведущего бомбардира "сине-гранатовых" Лионеля Месси лучшим игроком планеты.

"Ч то я могу сказать о Месси? Я собираюсь приехать, и спросить его, с этой ли он планеты. Наряду с Иньестой он - одна из причин, почему я решил перейти в "Барселону". Есть много хороших игроков в мире, но он - лучший", - цитирует 21-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, Гершкович поставил Стрельцова выше Месси. | soccernews.ru