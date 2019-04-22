Артур: "Месси читает игру, как никто другой, он очень умный"

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Артур: "Месси читает игру, как никто другой, он очень умный"

Полузащитник "Барселоны" Артур рассказал о том, как капитан каталонцев Лионель Месси помогает ему адаптироваться в команде. Об этом сообщает Sport.es.

"Это очень необычное чувство. Даже сейчас, когда я его вижу, я говорю "Это же Месси". Он просто невероятен на поле и за ним. У него прекрасный опыт. Он читает игру, как никто другой, он очень умный. 

Месси общается со всеми новичками, интересуется нашей адаптацией", - сказал Артур.

"Барселона" располагается на 1 месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

Артур перешел в каталонский клуб летом 2018 года из "Гремио".

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