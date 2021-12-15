Артур может перейти в один из итальянских клубов

Фото: инстаграм Артура/Автор неизвестен

Бразильский хавбек "Ювентуса" Артур заинтересовал римские "Рому" и "Лацио", сообщает Calciomercato.

По информации источника, Артур мало играет в "Ювентус" и по этой причине задумывается о смене клубной прописки.

Отмечается, что и "Рома", и "Лацио" хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать полузащитника в январе.

В нынешней кампании Артур сыграл в 8 матчах за "Ювентус".

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