Артур может покинуть "Ювентус"
Фото: инстаграм Артура/Автор неизвестен
Как сообщает Sportmediaset, бразильский хавбек Артур может покинуть "Ювентус" уже этим летом.
По информации источника, главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри сообщил руководству о том, что не видит бразильца в своей команды в следующем сезоне.
Из-за этого "Ювентус" может выслушать предложения по футболисту, однако, по данным источника, из-за высокой цены на игрока Артур может уйти в аренду.
В прошедшем сезоне бразилец сыграл 22 матча за "Ювентус" в Серии А, в которых забил 1 гол.
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|26
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|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
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|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17