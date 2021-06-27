Фото: инстаграм Артура/Автор неизвестен

Как сообщает Sportmediaset, бразильский хавбек Артур может покинуть "Ювентус" уже этим летом.

По информации источника, главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри сообщил руководству о том, что не видит бразильца в своей команды в следующем сезоне.

Из-за этого "Ювентус" может выслушать предложения по футболисту, однако, по данным источника, из-за высокой цены на игрока Артур может уйти в аренду.

В прошедшем сезоне бразилец сыграл 22 матча за "Ювентус" в Серии А, в которых забил 1 гол.

Также не пропустите: Хасан Салихамиджич прокомментировал аренду Нюбеля в "Монако". | http://soccernews.ru