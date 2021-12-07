Артур может покинуть "Ювентус"

Теги артур рамосювентус

Артур может покинуть "Ювентус"Фото: инстаграм Артура/Автор неизвестен

Бразильский хавбек "Ювентуса" Артур не впечатляет главного тренера туринского клуба Массимилиано Аллегри. Итальянец не рассчитывает на футболиста, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, "Старая Синьора" может отдать бразильского полузащитника в аренду уже в январское трансферное окно, .

Отмечается, что сам Артур намерен чаще играть, поэтому готов сменить клуб. 

В текущем сезоне Артур сыграл 166 минут в 7 матчах во всех турнирах.

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