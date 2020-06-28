Артур не хочет играть за "Барселону" в Лиге Чемпионов

1 Теги барселонаювентусартур рамос

Артур не хочет играть за "Барселону" в Лиге Чемпионов

Бразильский полузащитник "Барселоны" Артур Рамос попросил клуб отпустить его в "Ювентус" по окончании чемпионата Испании, сообщает  журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, футболист не хочет играть за каталонский клуб в Лиге Чемпионов, которая будет доиграна в августе. Артур надеется поскорее присоединиться к "Ювентусу", чтобы начать борьбу за место в основном составе.

Ранее сообщалось, что "Барселона" обменяет Артура на полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича с доплатой в размере 10 миллионов евро со стороны итальянцев.

Не пропустите: Три клуба АПЛ претендуют на защитника "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

НИкто не хочет ... и Лео тоже ...

Ответить

главное

"Арсенал" вышел в полуфинал Кубка Англии, вырвав победу в компенсированное время

"Арсенал" вышел в полуфинал Кубка Англии, вырвав победу в компенсированное время

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов