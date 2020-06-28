Артур не хочет играть за "Барселону" в Лиге Чемпионов

Бразильский полузащитник "Барселоны" Артур Рамос попросил клуб отпустить его в "Ювентус" по окончании чемпионата Испании, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, футболист не хочет играть за каталонский клуб в Лиге Чемпионов, которая будет доиграна в августе. Артур надеется поскорее присоединиться к "Ювентусу", чтобы начать борьбу за место в основном составе.

Ранее сообщалось, что "Барселона" обменяет Артура на полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича с доплатой в размере 10 миллионов евро со стороны итальянцев.

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