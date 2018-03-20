Артур: "Неймар положительно отзывался о "Барселоне"

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Артур: "Неймар положительно отзывался о "Барселоне"Новоиспеченный полузащитник каталонской "Барселоны" Артур, который выступает за бразильский "Гремио" на правах аренды, рассказал о своем разговоре с форвардом ПСЖ Неймаром о своем нынешнем клубе.

"Когда до меня только начали доходить слухи и информация об интересе "Барселоны", у меня был небольшой разговор с Неймаром в сборной. Я спросил его о "Барселоне", и он отзывался о клубе и городе только положительно", - цитирует 21-летнего хавбека Don Balon.

Напомним, "Барселоне" предложили за Ракитича 60 миллионов евро. | soccernews.ru

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