Артур: "Неймар порекомендовал перейти в "Барселону"

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Артур: "Неймар порекомендовал перейти в "Барселону"Новоиспеченный полузащитник каталонской "Барселоны" Артур рассказал о своих контактах с форвардом ПСЖ Неймаром.

"Когда я еще не решил, переходить в "Барсу" или нет, Неймар прислал мне сообщение, в котором он высказывался только в положительных тонах о клубе. Он написал мне, что это замечательный клуб, здесь хорошие люди и замечательный город. После этого делать выбор мне было проще", - цитирует 21-летнего хавбека Don Balon.

Напомним, в ближайшее время "Барселона" намерена расстаться с тремя игроками. | soccernews.ru

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