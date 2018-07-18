Артур: "Неймар порекомендовал перейти в "Барселону"

Новоиспеченный полузащитник каталонской "Барселоны" Артур рассказал о своих контактах с форвардом ПСЖ Неймаром.

" Когда я еще не решил, переходить в "Барсу" или нет, Неймар прислал мне сообщение, в котором он высказывался только в положительных тонах о клубе. Он написал мне, что это замечательный клуб, здесь хорошие люди и замечательный город. После этого делать выбор мне было проще ", - цитирует 21-летнего хавбека Don Balon.

Напомним, в ближайшее время "Барселона" намерена расстаться с тремя игроками. | soccernews.ru