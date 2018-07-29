Артур оценил свой дебют за "Барселону"

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Артур оценил свой дебют за "Барселону"Новоиспеченный полузащитник каталонской "Барселоны" Артур оценил свой дебют за "сине-гранатовых" в матче Международного кубка чемпионов против лондонского "Тоттенхэма".

"Всегда важно забивать и помогать команде. Рафинья отдал мне пас, а мне посчастливилось забить. Я счастлив голу и доволен результатом. Играть за "Барсу" - было моей мечтой, я всегда усердно работал ради этого, и благодаря Богу это случилось, я счастлив. Я не мог и мечтать о лучшем дебюте", - цитирует 21-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним,  Вальверде оценил игру "Барселоны" в дебютной предсезонной игре. | soccernews.ru

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