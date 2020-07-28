Артур отказался играть за "Барселону" в Лиге чемпионов

"Барселона" лишилась бразильского полузащитника Артура Рамоса перед возобновлением Лиги Чемпионов, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, футболист без разрешения клуба улетел в Бразилию и не намерен возвращаться в клуб. Артур планирует вернуться в Европу, но только в Турин, так как он уже подписал контракт с "Ювентусом". В "Барселоне" утверждают, что игрока ждет наказание по возвращении.

Напомним, что "Барселона" обменяла 23-летнего Артура на 30-летнего полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича.

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Барселона" 8 августа на своем поле сыграет с с неаполитанским "Наполи". В первом матче в Неаполе была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

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