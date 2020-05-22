Артур передумал оставаться в "Барселоне"

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Артур передумал оставаться в "Барселоне"

Полузащитник "Барселоны" Артур готов выслушать предложения о трансфере в другой клуб, утверждает Football Italia.

По информации источника, бразилец, в частности, планирует изучить вариант с переходом в туринский "Ювентус".

Ранее Артур отказывался уходить из "Барсы", чем блокировал обмен со "старой синьорой" с участием Миралема Пьянича.

23-летний хавбек выступает за "сине-гранатовых" с лета 2018 года, сыграл 67 матчей, забил 4 гола и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 56 миллионов евро.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Всё равно в Барсе у него не будет игровой практики без отстёгивания процента с зарплаты на карточку Лео ...Беги,Артуро,беги... к Кришу ...

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