Артур: "Пике всегда напоминает жениха со свадьбы"

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Артур: "Пике всегда напоминает жениха со свадьбы"

Хавбек "Барселоны" Артур Рамос поделился мнением о Жераре Пике.

"Пике очень высокий и красивый. Он всегда напоминает жениха со свадьбы. Он очень позитивный человек, способный во всем найти повод для шутки", - приводит слова Артура De Sola.

Артур перебрался в "Барселону" в 2018 году. В этом сезоне он провел 39 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Пике выступает за каталонцев с 2008 года. В нынешнем сезоне на его счету семь голов и три ассиста в 45 играх.

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