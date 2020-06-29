Артур попрощался с игроками "Барселоны"

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Артур попрощался с игроками "Барселоны"

Хавбек "Барселоны" Артур во время утренней тренировки каталонского клуба попрощался с командой. Об этом сообщает Tuttosport. 

По данным источника, футболист собрал всех игроков и сообщил о том, что уходит из "Барселоны".

Ранее сообщалось, что Артур уже прошел медобследование перед трансфером в "Ювентус". В скором времени он заключит пятилетний контракт с туринцами.

23-летний Артур провел за "Барселону" 28 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Ранее он выступал за "Гремио". За сборную Бразилии сыграл 20 матчей.

Не пропустите: Артур не хочет играть за "Барселону" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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