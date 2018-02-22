Артур прокомментировал ситуацию со своим возможным переходом в "Барселону"

Теги барселонагремио

Артур прокомментировал ситуацию со своим возможным переходом в "Барселону"Полузащитник бразильского "Гремио" Артур прокомментировал ситуацию со своим возможным переходом в каталонскую "Барселону".

"Я еще ничего не подписал, но переговоры идут полным ходом", - приводит слова 21-летнего хавбека "мушкетеров" sport.es.

В прошлом сезоне Артур забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 39 матчах за "Гремио".

Напомним, ранее сообщалось, что сторонам осталось согласовать последние детали по трансферу Артура. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 37 тура

Турнир прогнозов: анонс 37 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 24 62
2 Атлетико Мадрид 24 55
3 Реал Мадрид 24 48
4 Валенсия 24 46
5 Севилья 24 39
6 Вильярреал 24 38
7 Эйбар 24 35
8 Жирона 24 34
9 Хетафе 24 33
10 Бетис 24 33
11 Сельта Виго 24 32
12 Реал Сосьедад 24 29
13 Леганес 24 29
14 Атлетик Бильбао 24 28
15 Алавес 24 28
16 Эспаньол 24 27
17 Леванте 24 20
18 Лас Пальмас 24 18
19 Депортиво Ла-Корунья 24 17
20 Малага 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов