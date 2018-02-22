Артур прокомментировал ситуацию со своим возможным переходом в "Барселону"

Полузащитник бразильского "Гремио" Артур прокомментировал ситуацию со своим возможным переходом в каталонскую "Барселону".

"Я еще ничего не подписал, но переговоры идут полным ходом", - приводит слова 21-летнего хавбека "мушкетеров" sport.es.

В прошлом сезоне Артур забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 39 матчах за "Гремио".

Напомним, ранее сообщалось, что сторонам осталось согласовать последние детали по трансферу Артура. | soccernews.ru