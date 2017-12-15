Артур прокомментировал свои фотографии в футболке "Барселоны"

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Артур прокомментировал свои фотографии в футболке "Барселоны"

Хавбек "Гремио" Артур объяснил, зачем он фотографировался в футболке "Барселоны".

"На данный момент никакой договоренности с "Барселоной" нет. Они просто прилетели, чтобы со мной встретиться. Мы обедали, а потом мне вручили футболку "Барселоны". Кто бы не хотел получить футболку „Барселоны“? Я горжусь, что этот клуб проявил ко мне интерес. Любой футболист мечтает об этом, мечтает сперва заявить о себе в большом клубе Бразилии и заработать себе имя.

Я всегда мечтал играть в футболке "Гремио", а теперь мной интересуется мир, воспринимаю это как награду. Меня чаще хвалят, чем критикуют. Только 5% фанатов меня критиковали. Многие из них поздравили меня с победой в Кубке Либертадорес. Поверьте, я никогда не покину "Гремио" через черный ход" - приводит слова Артура Marca.

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