Артур прокомментировал свой переход в "Барселону"

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Артур прокомментировал свой переход в "Барселону"Новоиспеченный полузащитник каталонской "Барселоны" Артур прокомментировал свой переход в стан "сине-гранатовых" из "Гремио".

"Я очень рад, потому что "Барселона" - один из тех больших клубов, в которых мечтают играть. Я очень доволен итогами переговоров. Итоговый результат был очень приятным не только для меня, но и для "Гремио". Думаю, я еще не осознал, что произошло. Но я одену футболку "Барселоны" только в начале следующего года", - цитирует 21-летнего хавбека sport.es.

Напомним, Педро пожелал "Барселоне" победы в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru

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