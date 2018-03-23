Артур прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал"

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Артур прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал"Полузащитник "Гремио" Артур, который в январе следующего года станет игроком каталонской "Барселоны", прокомментировал возможный переход форварда ПСЖ Неймара в мадридский "Реал".

ижу ли я Неймара в "Реале"? Это решение, которое должно быть принято им и его семьей. Если бы я мог выбрать, я бы предпочел, чтобы он играл в "Барселоне". Все хотят играть вместе с отличными игроками, а Неймар - один из них", - цитирует 21-летнего хавбека Le 10 Sport.

Напомним, французский журналист Менес не верит в уход Неймара из ПСЖ. | soccernews.ru

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