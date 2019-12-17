Артур пропустит матч с "Реалом"

Полузащитник "Барселоны" Артур не поможет своей команде в перенесённом матче 10-го тура Примеры против мадридского "Реала".

По информации AS, бразилец не успел восстановиться после растяжения мышц в области паха. Ожидается, что он пропустит еще около двух недель.

В текущем сезоне Артур сыграл за "Барсу" 12 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

"Сине-гранатовые" примут "Реал" в среду, 18 декабря, в 22:00 по московскому времени.

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