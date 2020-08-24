Артур Рамос: "Барселона" навсегда в моем сердце"
Экс-хавбек "Барселоны" Артур Рамос, недавно перешедший в "Ювентус", обратился к фанатам каталонского клуба.
"Прощание всегда бывает сложным. Тем более, когда оставляешь место, которое является домом. Этот невероятный город всегда останется в моем сердце. Здесь меня приветствовали, как каталонца.
Очень благодарен своим партнерам за их поддержку, они люди с огромным сердцем. Я горд, что был игроком "Барселоны". Сегодня пора прощаться, но я навсегда заберу частичку всего, чем я жил здесь, в своё сердце. Спасибо, "Барселона", - сказал футболист в видео в инстаграме.
Артур перешел из "Барселоны" в "Ювентус" в июле 2020 года за 72 миллиона евро.
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