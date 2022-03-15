Артур рассказал, чем его удивил Роналду

Фото твиттер Криштиану Роналду

Полузащитник туринского "Ювентуса" Артур поделился мнением о бывшем партнёре по команде Криштиану Роналду.

Португалец выступал за "старую синьору" с 2018 по 2021 год, а в конце прошлого лета вернулся в "Манчестер Юнайтед".

"Криштиану удивил меня своим профессионализмом. Он не футболист, а спортсмен. Профессионалом Роналду делает вся его работа. Это касается не только происходящего на поле, но и за его пределами.

Роналду трудится, правильно питается и принимает солнечные ванны по 15 минут в день. Также он доброжелательный человек, старающийся всем помочь. Ему интересны те, кто его окружает. Мы сидели с ним за одним столом, и иногда он заглядывал в наши тарелки и говорил: "Нет, это вам не нужно". Он пытается всем помочь, он чуткий человек", - цитирует Артура Marca.

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