Артур: "Всегда восхищался Хави и Иньестой"

Новоиспеченный полузащитник каталонской "Барселоны" Артур прокомментировал свой переход на "Камп Ноу".

"Я очень счастлив быть здесь, это всегда был мой сон. Еще со времен, когда я был ребенком, я мечтал приехать в "Барселону", так что это очень важный день для меня. Я - не Хави и ни Иньеста, я - Артур. Мои сравнения с ними - это нечто фантастическое, я не скрываю своей страсти к ним, я всегда восхищался ими. Они похожи, но я не могу сказать, с кем из них у меня больше схожих характеристик", - цитирует 21-летнего хавбека Marca.

Напомним, "Барселона" представила Артура. | soccernews.ru