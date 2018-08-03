Артур высоко оценил игру тер Штегена в воротах на тренировке "Барселоны"
Новоиспеченный полузащитник каталонской "Барселоны" Артур высоко оценил игру "первого номера" своей команды Марка-Андре тер Штегена на вчерашней тренировке, информирует Marca.
Так, после того, как немецкий вратарь совершил несколько удачных сэйвов во время занятия, 21-летний хавбек "сине-гранатовых" заявил рядом стоящему с ним партнеру по клубу Марлону следующее: "А он очень хорош".
Напомним, "Барселона" в пятницу может закрыть трансфер Артуро Видаля. | soccernews.ru
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|О
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|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
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|Вильярреал
|38
|61
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|Бетис
|38
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|Севилья
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|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
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|12
|Сельта Виго
|38
|49
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|Эспаньол
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|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
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|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
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|20