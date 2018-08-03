Артур высоко оценил игру тер Штегена в воротах на тренировке "Барселоны"

Новоиспеченный полузащитник каталонской "Барселоны" Артур высоко оценил игру "первого номера" своей команды Марка-Андре тер Штегена на вчерашней тренировке, информирует Marca.

Так, после того, как немецкий вратарь совершил несколько удачных сэйвов во время занятия, 21-летний хавбек "сине-гранатовых" заявил рядом стоящему с ним партнеру по клубу Марлону следующее: "А он очень хорош".

Напомним, "Барселона" в пятницу может закрыть трансфер Артуро Видаля. | soccernews.ru