Артур высоко оценил игру тер Штегена в воротах на тренировке "Барселоны"

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Артур высоко оценил игру тер Штегена в воротах на тренировке "Барселоны"Новоиспеченный полузащитник каталонской "Барселоны" Артур высоко оценил игру "первого номера" своей команды Марка-Андре тер Штегена на вчерашней тренировке, информирует Marca.

Так, после того, как немецкий вратарь совершил несколько удачных сэйвов во время занятия, 21-летний хавбек "сине-гранатовых" заявил рядом стоящему с ним партнеру по клубу Марлону следующее: "А он очень хорош".

Напомним,  "Барселона" в пятницу может закрыть трансфер Артуро Видаля. | soccernews.ru

Комментарии
Kireman

Это и так понятно что Штега топ

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