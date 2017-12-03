Артур: "Я не уйду из "Гремио" со скандалом"



Полузащитник "Гремио" Артур не собирается давить на клуб с целью перейти в "Барселону".

"Вы можете быть уверены в том, что мое сердце и мои мысли – с семьей, которой стал клуб. Я очень уважаю "Гремио" и не покину клуб со скандалом. Этот клуб помогал мне каждый день с моих 14 лет. Это мой дом", – цитирует Артура Marca.

Напомним, что недавно хавбек фотографировался в футболке "Барселоны". Сумма отступных в контракте 21-летнего Артура составляет 50 миллионов евро.

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