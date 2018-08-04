Артуро Видаль: "Барселона" - это новый вызов для меня"

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Артуро Видаль прокомментировал свой предстоящий переход в каталонскую "Барселону".

" Благодарю " Баварию " и всех болельщиков. Я очень доволен временем, которое провел в Мюнхене. Я хотел бы поблагодарить клуб за то, что он предоставил мне еще одну возможность встретиться с новым большим вызовом в "Барселоне ", - написал 31-летний хавбек в одной из социальных сетей.

Напомним, Вальверде прокомментировал подписание Видаля. | soccernews.ru