Артуро Видаль: "Барселона" - это новый вызов для меня"

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Артуро Видаль: "Барселона" - это новый вызов для меня"Полузащитник мюнхенской "Баварии" Артуро Видаль прокомментировал свой предстоящий переход в каталонскую "Барселону".

"Благодарю "Баварию" и всех болельщиков. Я очень доволен временем, которое провел в Мюнхене. Я хотел бы поблагодарить клуб за то, что он предоставил мне еще одну возможность встретиться с новым большим вызовом в "Барселоне", - написал 31-летний хавбек в одной из социальных сетей.

Напомним,  Вальверде прокомментировал подписание Видаля. | soccernews.ru

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