Полузащитник мюнхенской "Баварии" Артуро Видаль близок к переходу в новый клуб, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, 31-летний хавбек продолжит карьеру в миланском "Интере". Чемпион Германии дал свое соглашение "нерадзурри" на годичную аренду чилийца с правом его последующего выкупа. Теперь сторонам предстоит согласовать сумму компенсации за игрока.

Напомним, "Интер" согласовал трансфер Врсалько. | soccernews.ru