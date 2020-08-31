Артуро Видаль хочет вернуться в "Ювентус"
Чилийский полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль заявил, что он хотел бы вернуться в туринский "Ювентус".
"Здорово, что Пирло возглавил "Ювентус". Он был потрясающим игроком, поэтому только представьте, каким он станет тренером. Андреа обладает выдающимся пониманием футбола. Верю, что он сможет проявить себя. Мы вместе играли за "Ювентус" четыре гола и четыре раза становились чемпионами Италии. Я был бы счастлив, если бы он позвонил мне из Турина", - приводит слова Видаля Marca.
33-летний Видаль выступает за "Барселону" с 2018 года, провел за клуб 96 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|Атлетико Мадрид
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|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
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|10
|Гранада
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|20
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|20
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|Реал Вальядолид
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