Артуро Видаль: "Хочу выиграть с "Барселоной" свое девятое чемпионство подряд"
Чилийский полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль заявил, что он мечтает вновь стать чемпионом Испании.
Стоит отметить, что чилиец становился чемпионом восемь лет подряд. Видаль выиграл четыре титула в составе "Ювентуса", трижды первенствовал с "Баварией" и однажды - с "Барселоной".
"Нам предстоят 11 матчей. Мы знаем, что нам будет непросто. Выиграть девятое чемпионство подряд будет мечтой для меня, так как сделать подобное очень сложно. Немногие футболисты смогли добиться подобного. Я горжусь своим достижением", - приводит слова Видаля AS.
После 27 туров "Барселона" лидирует в чемпионате Испании, опережая "Реал" на два очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14