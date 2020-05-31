Артуро Видаль: "Хочу выиграть с "Барселоной" свое девятое чемпионство подряд"

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Артуро Видаль: "Хочу выиграть с "Барселоной" свое девятое чемпионство подряд"
Чилийский полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль заявил, что он мечтает вновь стать чемпионом Испании. 

Стоит отметить, что чилиец становился чемпионом восемь лет подряд. Видаль выиграл четыре титула в составе "Ювентуса", трижды первенствовал с "Баварией" и однажды - с "Барселоной".

"Нам предстоят 11 матчей. Мы знаем, что нам будет непросто. Выиграть девятое чемпионство подряд будет мечтой для меня, так как сделать подобное очень сложно. Немногие футболисты смогли добиться подобного. Я горжусь своим достижением", - приводит слова Видаля AS.

После 27 туров "Барселона" лидирует в чемпионате Испании, опережая "Реал" на два очка.

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