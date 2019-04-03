Артуро Видаль летом может перейти в "Боку Хуниорс"

Полузащитник "Барселоны" Артуро Видаль в скором времени может перейти в другой клуб. Об этом информирует Fox Sports.

По данным источника, на 31-летнего чилийца претендует аргентинский клуб "Бока Хуниорс".

Трансферная стоимость игрока - 18 миллионов евро.

Видаль перешел в "Барселону" из "Баварии" в 2018 году за 19 миллионов евро. Контракт действует до лета 2021 года. В нынешнем сезоне игрок участвовал в 41 матче, отметившись 2 голами и 5 ассистами.

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