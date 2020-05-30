Артуро Видаль мечтает выступать за "Бока Хуниорс"
Полузащитник сборной Чили Гари Медель рассказал о мечте своего соотечественника Артуро Видаля однажды стать игроком "Бока Хуниорс".
"Знаю, что Видаль умирает от желания выступать за "Боку". Он любит этот клуб и следит за ним в социальных сетях", - признался Медель в интервью Radio Continental.
Сейчас 33-летний Видаль выступает за "Барселону". На "Камп Ноу" он перебрался летом 2018 года и с тех пор забил 9 голов и сделал 10 ассистов в 84 матчах.
Контракт хавбека с каталонским клубом рассчитан на ещё один сезон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|23
|48
|2
|Ривер Плейт
|23
|47
|3
|Велес Сарсфилд
|23
|39
|4
|Расинг Клуб
|23
|39
|5
|Аргентинос Хуниорс
|23
|39
|6
|Дефенса и Хустисия
|23
|36
|7
|Ланус
|23
|36
|8
|Сан Лоренцо
|23
|36
|9
|Росарио Сентраль
|23
|36
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|35
|11
|Арсенал
|23
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|23
|34
|13
|Эстудиантес
|23
|30
|14
|Индепендьенте
|23
|29
|15
|Атлетико Тукуман
|23
|29
|16
|Унион Санта-Фе
|23
|27
|17
|Банфилд
|23
|26
|18
|К Кордоба Сантьяго
|23
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
|22
|Альдосиви
|23
|22
|23
|Колон
|23
|18
|24
|Годой Крус
|23
|18