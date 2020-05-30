Артуро Видаль мечтает выступать за "Бока Хуниорс"

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Артуро Видаль мечтает выступать за "Бока Хуниорс"

Полузащитник сборной Чили Гари Медель рассказал о мечте своего соотечественника Артуро Видаля однажды стать игроком "Бока Хуниорс".

"Знаю, что Видаль умирает от желания выступать за "Боку". Он любит этот клуб и следит за ним в социальных сетях", - признался Медель в интервью Radio Continental.

Сейчас 33-летний Видаль выступает за "Барселону". На "Камп Ноу" он перебрался летом 2018 года и с тех пор забил 9 голов и сделал 10 ассистов в 84 матчах. 

Контракт хавбека с каталонским клубом рассчитан на ещё один сезон.

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