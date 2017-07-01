Артуро Видаль: "Меньше всего мы думаем о возможном поражении от Германии"

Хавбек сборной Чили Артуро Видаль прокомментировал предстоящий финал Кубка Конфедераций.

"Мы уже обыгрывали сборную Аргентины, одну из лучших команд мира, в финале Кубка Америки. Мы обыграли чемпионов Европы португальцев. Если завтра мы выиграем у чемпионов мира, то станем лучшей командой мира.

Мы не собираемся проигрывать завтра. Ко всему относимся позитивно и постараемся победить. Меньше всего мы думаем о возможном поражении от Германии" - приводят слова Видаля российские СМИ.

Финал Кубка Конфедераций между сборными Чили и Германии состоится завтра в 21:00.

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